Le Thé de l’Impératrice Terrasse du Casino Partouche Grand Café Vichy

Vichy

Le Thé de l’Impératrice

Terrasse du Casino Partouche Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Nouvellement rénové, le Grand Café se modernise mais, en digne héritier du mythique Café-Restaurant de la Restauration, il n’oublie pas ses racines.

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Terrasse du Casino Partouche Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Newly renovated, Le Grand Café is modernizing, but as a worthy heir to the legendary Café-Restaurant de la Restauration, it hasn?t forgotten its roots.

L’événement Le Thé de l’Impératrice Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations