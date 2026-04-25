Le Thé de l’Impératrice Terrasse du Casino Partouche Grand Café Vichy
Le Thé de l’Impératrice Terrasse du Casino Partouche Grand Café Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Le Thé de l’Impératrice
Terrasse du Casino Partouche Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Nouvellement rénové, le Grand Café se modernise mais, en digne héritier du mythique Café-Restaurant de la Restauration, il n’oublie pas ses racines.
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Terrasse du Casino Partouche Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Newly renovated, Le Grand Café is modernizing, but as a worthy heir to the legendary Café-Restaurant de la Restauration, it hasn?t forgotten its roots.
L’événement Le Thé de l’Impératrice Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations
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