Le théâtre de Louis Jessu (Association des Volontaires Dionysiens), 26 avenue Desbassyns 97490 Sainte-Clotilde, Saint-Denis

Informations pratiques

Le théâtre de Louis Jessu (Association des Volontaires Dionysiens) 19 et 20 septembre 26 avenue Desbassyns 97490 Sainte-Clotilde La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Représentation à 10h et à 16h. Alice Grondin : 0692693916

Louis Jessu est né le 28 mars 1926 à Sainte-Clotilde. Il s’intéresse très tôt au théâtre et écrit sa première pièce, La Marchande de goyaves, à 15 ans. C’est à l’école Saint Michel qu’il découvre le théâtre avec Frère Didier qui est lui-même auteur de plusieurs pièces de théâtre jouées généralement pour les kermesses organisées par l’École des Frères. Avec près d’une quarantaine de pièces écrites, son œuvre théâtrale reste la plus visible dans la mémoire collective et sans doute dans la production réunionnaise d’expression créole pour un seul auteur. En 1971, sa pièce Les pèlerins de Saint-Leu, immense succès populaire, est diffusée à la télévision.

Représentation d’une pièce de Louis JESSU à 10h Exposition de tableaux de Louis JESSU, d’articles…sur le théâtre et Louis JESSU Diffusion d’un reportage en boucle sur Louis JESSU et d’une ancienne pièce de Louis JESSU

26 avenue Desbassyns 97490 Sainte-Clotilde 26 avenue Desbassyns 97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis 97400 Le Butor La Réunion La Réunion 0692693916

Représentation à 10h et à 16h. Alice Grondin : 0692693916

© LVD – A. Kichenin (à gauche) et L. Jessu (à droite)