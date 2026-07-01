Le Théâtre Jean Vilar, Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Jean Vilar · Saint-Quentin
Informations pratiques
Le Théâtre Jean Vilar Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre Jean Vilar Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Accompagné d’un technicien coté plateau et d’un guide-conférencier, venez découvrir la face cachée et l’histoire du Théâtre Jean Vilar construit au XIXème siècle et inscrit au Monuments historiques.
Théâtre Jean Vilar 16 Place de l’Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France 0323043576 https://www.saint-quentin.fr/112-theatre.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}] Théâtre construit par l’architecte Guy de 1842 à 1844, à l’emplacement de l’ancienne salle Louis XVI.
Accompagné d’un technicien coté plateau et d’un guide-conférencier, venez découvrir la face cachée et l’histoire du Théâtre Jean Vilar construit au XIXème siècle et inscrit au Monuments historiques.
©Ville de Saint -Quentin
À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)
- La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin 4 juillet 2026
- A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin 4 juillet 2026
- Jazz aux Champs Elysées, Champs-Elysées (jardin d’horticulture), Saint-Quentin 5 juillet 2026
- Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images Saint-Quentin 7 juillet 2026
- Balades en bâcove au crépuscule dans les marais d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin 11 juillet 2026