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Le Théâtre Jean Vilar, Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Jean Vilar · Saint-Quentin

Le Théâtre Jean Vilar, Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Jean Vilar
Adresse
16 Place de l'Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, France
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Le Théâtre Jean Vilar Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre Jean Vilar Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accompagné d’un technicien coté plateau et d’un guide-conférencier, venez découvrir la face cachée et l’histoire du Théâtre Jean Vilar construit au XIXème siècle et inscrit au Monuments historiques.

Théâtre Jean Vilar 16 Place de l’Hôtel de Ville, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France 0323043576 https://www.saint-quentin.fr/112-theatre.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}] Théâtre construit par l’architecte Guy de 1842 à 1844, à l’emplacement de l’ancienne salle Louis XVI.
Accompagné d’un technicien coté plateau et d’un guide-conférencier, venez découvrir la face cachée et l’histoire du Théâtre Jean Vilar construit au XIXème siècle et inscrit au Monuments historiques.

©Ville de Saint -Quentin

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