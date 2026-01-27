Le Théorème de l’olivier L’atelier du plateau Paris

Baudoin et Grillo ont vécu l’un sur l’autre pendant 20 ans dans un immeuble du vieux port de Nice, l’un à ses gammes, l’autre à ses planches. Pantaïant* sur de nombreux projets dans cette nissartitude des années 1980/1990. Christelle Séry, lectrice assidue de Baudoin, a fait ses premières armes musicales à Nice elle aussi, écumant tous les lieux de la ville où les concerts de guitare étaient envisageables et partageant avec Grillo le même goût pour les musiques de création.S’étant perdus de vue, Baudoin et Grillo se sont retrouvés à Paris deux décennies plus tard, se questionnant sur cette union des gestes improvisés qui met en jeu le voir et l’entendre. Le Théorème de l’olivier se veut être cette rencontre où, au-delà de la simple jonction de l’oreille et de l’œil, s’expriment les énergies du mouvement intérieur qui nous font danser. Alex Grillo *Pantaï = rêver en niçois.

avec : Alex Grillo, vibraphone, Edmond Baudoin, dessins, Christelle Séry, guitare.

L’Atelier du Plateau apprécie accueillir dans ses murs des artistes au travail. Avec Le Théorème de l’olivier, promesse est faite d’assister à un geste spontané, à cheval entre forme spectaculaire, conversation amicale, instantané musical, poème visuel, et d’apercevoir, au détour d’un phonème, les ciels de Pasolini, Le Clezio, Baudoin.

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

