Le tissage au néolithique Site des mégalithes Locmariaquer
mardi 28 juillet 2026 · Site des mégalithes · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Le tissage au néolithique
Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11
Prestation de tissage sur métier à tisser à pesons utilisé en Europe au Néolithique permettant de réaliser des étoffes à partir de fibres végétales, par Charline Flaux, Artisan d’Art Rare Tisserand
Démonstration de tissage néolithique en lin, point toile avec une barre de lisse.
Animation découverte du tissage sur carton réalisation d’une pochette.
A partir de 7 ans (Les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.)
Jauge 15 personnes
4 sessions sont programmées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
durée 50 minutes
Sans supplément au droit d’entrée possibilité de réserver en ligne: bouton visite libre .
Site des mégalithes Route de Kerlogonan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 37 59
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English :
L’événement Le tissage au néolithique Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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