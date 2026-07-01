Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise Sud Côte Chalonnaise Buxy

Informations pratiques

Buxy

Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise

Sud Côte Chalonnaise De Saint-Martin d’Auxy à Granges Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Tour de France traversera le Sud de la Côte Chalonnaise en entrant par Saint-Martin d’Auxy puis Marcilly-les-Buxy, Cersot, Montagny-les-Buxy, Buxy et Granges avant de filer vers Chalon-sur-Saône pour l’arrivée de la 12ème étape.

Passage de la caravane prévu entre 14h53 et 15h20. Les coureurs sont attendus entre 16h50 et 17h34.

Les villages ont concocté des animations pour fêter le Tour ! .

Sud Côte Chalonnaise De Saint-Martin d’Auxy à Granges Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise

L’événement Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise Buxy a été mis à jour le 2026-07-08 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II