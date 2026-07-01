Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise Sud Côte Chalonnaise Buxy
jeudi 16 juillet 2026 · Sud Côte Chalonnaise · Buxy
Informations pratiques
Buxy
Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise
Sud Côte Chalonnaise De Saint-Martin d’Auxy à Granges Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le Tour de France traversera le Sud de la Côte Chalonnaise en entrant par Saint-Martin d’Auxy puis Marcilly-les-Buxy, Cersot, Montagny-les-Buxy, Buxy et Granges avant de filer vers Chalon-sur-Saône pour l’arrivée de la 12ème étape.
Passage de la caravane prévu entre 14h53 et 15h20. Les coureurs sont attendus entre 16h50 et 17h34.
Les villages ont concocté des animations pour fêter le Tour ! .
Sud Côte Chalonnaise De Saint-Martin d’Auxy à Granges Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise
L’événement Le Tour de France passe en Sud Côte Chalonnaise Buxy a été mis à jour le 2026-07-08 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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