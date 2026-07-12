Votre Office de Tourisme se met aux couleurs du Tour de France Place de la Gare Buxy

Informations pratiques

Buxy

Votre Office de Tourisme se met aux couleurs du Tour de France

Place de la Gare Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

À partir de 10h, votre office du tourisme Sud Côte Chalonnaise se met aux couleurs du Tour de France avec un programme haut en couleurs !

De 10h à 15h Jeu concours “Qui fera exploser le compteur ?” Défi Sprint Home Trainer !

Relève le défi et donne tout sur notre vélo home trainer ! Réalise le meilleur sprint sur un temps équivalent au trajet Montagny Buxy et tente de décrocher le meilleur score.

Le participant qui réalisera la meilleure performance remportera un lot d’une valeur de 145€.

Quiz “Connais-tu le Sud de la Côte Chalonnaise ?”

Deux participants s’affrontent à l’aide de guidons équipés de sonnettes faisant office de buzzers.

Goodies offerts aux gagnants !

De 11h à 12h30 Dégustation de produits locaux.

En continu toute la journée Dessine la fresque du Tour à la craie !

Le bureau de Buxy de l’office du tourisme sera ouvert en continu de 9h30 à 18h.

Rejoignez nous pour une journée riche en émotions, en animations et en convivialité ! .

Place de la Gare Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Votre Office de Tourisme se met aux couleurs du Tour de France

L’événement Votre Office de Tourisme se met aux couleurs du Tour de France Buxy a été mis à jour le 2026-07-08 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II