Festival de la Serre de Cary Potet Quatuor Caliente Serre de Cary Potet Buxy

Buxy

Festival de la Serre de Cary Potet Quatuor Caliente

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Depuis 18 ans, la serre de Cary Potet, à Buxy, accueille à la tombée du jour toutes les musiques du monde.

Chaque année, autour du 14 juillet, des musiciens venant de tous horizons font généreusement partager leur univers sonore.

Une acoustique merveilleuse, la douceur de la lumière du soir, tout concourt à l’atmosphère chaleureuse de cette serre.

Quatuor Caliente

Lysandre Donoso, bandonéon

Michel Berrier, violon

Cédric Lorel, piano

Eric Chalan, contrebasse

C’est à un voyage vers une époque déjà lointaine et pourtant encore tellement vivante que vous convie le Quatuor Caliente, pour retrouver un peu de l’âge d’or d’une musique, d’un instrument, et d’une ville, cette Buenos Aires mythique.

Compositions de Bach, Piazzola, Guastavino, Beytelmann et Salgan

Profitez également de l’exposition du photographe Christophe Caudron

L’exposition Le Sanctuaire , c’est la rencontre (quelque part au Pays Basque), entre le photographe Christophe Caudron et un lieu hors du temps, peuplé d’arbres majestueux plus que centenaires. De cette découverte, un matin où le soleil levant déchirait les épaisses nappes de brouillard, est née l’envie de partager la beauté, l’énergie toute particulière de ce moment. .

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 69 49 anne_trebucq@yahoo.fr

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English : Festival de la Serre de Cary Potet Quatuor Caliente

L’événement Festival de la Serre de Cary Potet Quatuor Caliente Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II