Fan zone du Tour de France Route de Chalon Buxy

Informations pratiques

Buxy

Fan zone du Tour de France

Route de Chalon Maison Millebuis, caveau des Vignerons de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

À l’occasion du passage du Tour de France 2026, Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous invite à partager un moment convivial et familial sur sa fan zone de Buxy. Vous pourrez être aux premières loges pour vibrer avec les supporters et profiter de la caravane du Tour avant le passage des coureurs cyclistes.

Au programme

Ecran géant pour suivre l’étape en direct commentée par un speaker professionnel.

Snacking & buvette avec l’Amicale cycle de Buxy.

Passage de la caravane, dont la caravane de Groupama.

Animations familiales et jeux avec de nombreux lots à gagner.

Actions de prévention et sensibilisation aux Gestes qui sauvent.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

Route de Chalon Maison Millebuis, caveau des Vignerons de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 73 04 86 mairie@buxy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fan zone du Tour de France

L’événement Fan zone du Tour de France Buxy a été mis à jour le 2026-07-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II