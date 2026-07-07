Fan zone du Tour de France Route de Chalon Buxy
jeudi 16 juillet 2026 · Route de Chalon · Buxy
Informations pratiques
Buxy
Fan zone du Tour de France
Route de Chalon Maison Millebuis, caveau des Vignerons de Buxy Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
À l’occasion du passage du Tour de France 2026, Groupama Rhône-Alpes Auvergne vous invite à partager un moment convivial et familial sur sa fan zone de Buxy. Vous pourrez être aux premières loges pour vibrer avec les supporters et profiter de la caravane du Tour avant le passage des coureurs cyclistes.
Au programme
Ecran géant pour suivre l’étape en direct commentée par un speaker professionnel.
Snacking & buvette avec l’Amicale cycle de Buxy.
Passage de la caravane, dont la caravane de Groupama.
Animations familiales et jeux avec de nombreux lots à gagner.
Actions de prévention et sensibilisation aux Gestes qui sauvent.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .
Route de Chalon Maison Millebuis, caveau des Vignerons de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 73 04 86 mairie@buxy.fr
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English : Fan zone du Tour de France
L’événement Fan zone du Tour de France Buxy a été mis à jour le 2026-07-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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