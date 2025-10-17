Festival de la Serre de Cary Potet Piano à 4 mains Serre de Cary Potet Buxy

Buxy

Festival de la Serre de Cary Potet Piano à 4 mains

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Depuis 18 ans, la serre de Cary Potet, à Buxy, accueille à la tombée du jour toutes les musiques du monde.

Chaque année, autour du 14 juillet, des musiciens venant de tous horizons font généreusement partager leur univers sonore.

Une acoustique merveilleuse, la douceur de la lumière du soir, tout concourt à l’atmosphère chaleureuse de cette serre.

le Duo

Noémie Berz et Noémi Foucard, piano

Les pianistes Noémie Berz et Noémi Foucard vous convient à un voyage musical dans l’intimité feutrée d’un salon parisien du début du XXe siècle. Au fil de leurs quatre mains entremêlées, laissez-vous entraîner dans un tourbillon de valses et pavanes au cœur des songes, des mythes et des contes merveilleux.

Oeuvres de Ravel, Rachmaninov et Mel Bonis.

Profitez également de l’exposition du photographe Christophe Caudron

L’exposition Le Sanctuaire , c’est la rencontre (quelque part au Pays Basque), entre le photographe Christophe Caudron et un lieu hors du temps, peuplé d’arbres majestueux plus que centenaires. De cette découverte, un matin où le soleil levant déchirait les épaisses nappes de brouillard, est née l’envie de partager la beauté, l’énergie toute particulière de ce moment. .

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 69 49 anne_trebucq@yahoo.fr

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English : Festival de la Serre de Cary Potet Piano à 4 mains

L’événement Festival de la Serre de Cary Potet Piano à 4 mains Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II