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AGENDA · Buxy

Nuit des étoiles Stade des Raveaux Buxy

samedi 18 juillet 2026 · Stade des Raveaux · Buxy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Stade des Raveaux
Adresse
Chemin des Raveaux
Ville
71390 Buxy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Buxy

Nuit des étoiles

Stade des Raveaux Chemin des Raveaux Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

La mairie de Buxy organise, avec l’aide de la Société d’Astronomie de Saône et Loire (S.A.S.L.), une soirée publique d’observation du ciel. La S.A.S.L. mettra à disposition du public plusieurs télescopes et lunettes qui vous permettront, si la météo le veut bien, de découvrir notre beau ciel d’été.   .

Stade des Raveaux Chemin des Raveaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 34 77 79  sasl71.asso@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Buxy a été mis à jour le 2026-07-09 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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