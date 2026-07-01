Nuit des étoiles Stade des Raveaux Buxy

Informations pratiques

Buxy

Nuit des étoiles

Stade des Raveaux Chemin des Raveaux Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La mairie de Buxy organise, avec l’aide de la Société d’Astronomie de Saône et Loire (S.A.S.L.), une soirée publique d’observation du ciel. La S.A.S.L. mettra à disposition du public plusieurs télescopes et lunettes qui vous permettront, si la météo le veut bien, de découvrir notre beau ciel d’été. .

Stade des Raveaux Chemin des Raveaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 34 77 79 sasl71.asso@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Buxy a été mis à jour le 2026-07-09 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II