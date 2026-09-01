Le Tour du monde en 80 jours par la compagnie Jeux de Vilains Beaugency
jeudi 22 octobre 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Le Tour du monde en 80 jours par la compagnie Jeux de Vilains
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-22 16:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Marionnettes et théâtre d’ombres !
“En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie 20 000 livres qu’il fera le tour du monde en 80 jours. Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il quitte Londres pour une formidable course contre la montre.” Dans le roman de Jules Verne, Fogg traverse des territoires exotiques aux cultures et aux paysages époustouflants, sans jamais prendre le temps de les contempler. Le spectateur, lui, confortablement installé devant un théâtre de papier et immergé dans un univers d’ombres colorées, a tout le plaisir d’admirer ce formidable voyage et de se laisser emporter par son suspense haletant. 6.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
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English :
Puppets and shadow theater!
L’événement Le Tour du monde en 80 jours par la compagnie Jeux de Vilains Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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