Le trail des possibles, Draguignan, Draguignan
Le trail des possibles, Draguignan, Draguignan dimanche 20 septembre 2026.
Le trail des possibles Dimanche 20 septembre, 07h00 Draguignan Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Venez vivre une aventure sportive, humaine et engagée au cœur de la nature, où chaque pas compte pour l’inclusion.
Rando 10 & 7 kms
Trail 24, 12 & 7 kms
Pour le 24 km, rdv Place Cassin le 20 septembre de 7h à 8h30
Plus d’infos : https://www.traildespossibles.fr/
Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.traildespossibles.fr/ »}] [{« link »: « https://www.traildespossibles.fr/ »}]
Trail des possibles
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