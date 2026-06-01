Le trail des possibles, Draguignan, Draguignan

Le trail des possibles Dimanche 20 septembre, 07h00 Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez vivre une aventure sportive, humaine et engagée au cœur de la nature, où chaque pas compte pour l’inclusion.

Rando 10 & 7 kms

Trail 24, 12 & 7 kms

Pour le 24 km, rdv Place Cassin le 20 septembre de 7h à 8h30

Plus d’infos : https://www.traildespossibles.fr/

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.traildespossibles.fr/ »}] [{« link »: « https://www.traildespossibles.fr/ »}]

Trail des possibles