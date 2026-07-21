Le Train des Planches #2 Gare de Haussmann Saint-Lazare (RER E) Paris

Informations pratiques

Notre association, l’Amicale des Agents de Paris Saint-Lazare vous propose au départ de Haussmann Saint-Lazare (RER E), Nanterre La Folie (RER E), Maisons Laffitte, Poissy, Vernouillet Verneuil, Mantes-la-Jolie ou Conches en Ouches, de mettre le cap vers la mer en direction de Trouville-Deauville pour une journée inoubliable au bord de l’eau.

Voyage à bord d’un train historique

Pour cette escapade, vous voyagerez dans des voitures inox rétro des années 60, tractées par la locomotive électrique historique BB 17016, fleuron de notre association.

Attention au départ !

Partez sur la côte normande le temps d’une journée dans un train vintage des années 60.

Le samedi 22 août 2026

de 08h56 à 22h18

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T11:56:00+02:00

fin : 2026-08-23T01:18:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T08:56:00+02:00_2026-08-22T22:18:00+02:00

Gare de Haussmann Saint-Lazare (RER E) 5 rue du Havre 75008 Toutes les informations d’accès au train seront communiquées 48h avant le départParis

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