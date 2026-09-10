Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ouvre ses portes, Tribunal judiciaire, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ouvre ses portes Samedi 19 septembre, 09h30 Tribunal judiciaire Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Édifié en 1965 suite à la démilitarisation de la Citadelle, le palais de justice de Charleville-Mézières, oeuvre des architectes Henri Harmel et Jean-Robert Dupré, ouvre ses portes au public.

Samedi uniquement

Départ à 9h30, 10h15 et 11h, puis 13h30, 14h15 et 15h.

– Des visites guidées du palais de justice ;

– Un Village Justice réunissant plusieurs professionnels du droit et partenaires de l’accès au droit ;

– Une exposition consacrée à l’histoire des lieux de justice dans les Ardennes.

Inscription obligatoire sur https://framaforms.org/journees-europeennes-du-patrimoine-tribunal-judiciaire-de-charleville-mezieres-1782741360

Tribunal judiciaire 9 Esplanade Robert Badinter, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/journees-europeennes-du-patrimoine-tribunal-judiciaire-de-charleville-mezieres-1782741360 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/journees-europeennes-du-patrimoine-tribunal-judiciaire-de-charleville-mezieres-1782741360 »}]

Édifié en 1965 suite à la démilitarisation de la Ciatdelle, le palais de justice de Charleville-Mézières, oeuvre des architectes Henri Harmel et Jean-Robert Dupré, ouvre ses portes au public.

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