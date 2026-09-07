Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ouvre ses portes !, Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan Landes

Gratuit. Tenue correcte exigée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Construit en 2021, ce bâtiment remarquable par son style contemporain et ses matériaux innovants, abrite les activités du tribunal judiciaire, du conseil de prud’hommes, de la cour d’assises et cour criminelle des Landes et du tribunal de commerce.

Ce nouveau bâtiment témoigne de l’évolution de l’architecture judiciaire française et de l’adaptation de la Justice aux enjeux contemporains. Il constitue en outre un élément important du patrimoine local et représentatif des institutions de la République.

Les visites se dérouleront le samedi 19 septembre 2026 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, au palais de Justice de Mont-de-Marsan situé au 249 Avenue du Colonel K.W. Rozanoff. Les visites sont gratuites et guidées toutes les 30 minutes.

Renseignements au 05 24 28 04 24.

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan 249 avenue du Colonel-K.-W.-Rozanoff, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

Construit en 2021, ce bâtiment remarquable par son style contemporain et ses matériaux innovants, abrite les activités du tribunal judiciaire, du conseil de prud’hommes, de la cour d’assises et cour …

©