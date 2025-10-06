Le Trident Sawdust symphony La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin
Le Trident Sawdust symphony La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin jeudi 12 mars 2026.
La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-03-12 21:00:00
2026-03-12
MICHAEL ZANDL, DAVID EISELE, KOLJA HUNECK.
Symphonie en scie majeure.
Si vous voulez voir danser une ponceuse, tournoyer des disques de meuleuse et voler des marteaux, c’est avec eux qu’il faut passer la soirée !
Avec leur bien nommée Sawdust Symphony (symphonie de la sciure), ces trois jeunes artistes de cirque combinent leur passion commune pour l’artisanat, le bois et la manipulation d’objets.
Trois protagonistes, chacun muni de ses outils. Début d’une course effrénée pour construire sa chaise à partir de chutes de bois. L’un a des vis et un tournevis électrique, un autre un marteau et des clous, et le troisième, de la colle… beaucoup de colle.
Et bien sûr, tout ceci ne marche pas du premier coup. On ne s’improvise pas menuisier comme ça. Il va y avoir des ratés, beaucoup de ratés, de sublimes ratés !
C’est intense, ludique, drôle et merveilleusement absurde.
Nul besoin d’être bricoleur pour se laisser séduire par cette création facétieuse qui sent les copeaux de bois et le gasoil !
Tout public, à voir en famille, dès 8 ans.
Durée 1h. .
La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 55 55 billetterie@trident-sn.com
