Le vertige de l’envers, Parc de la Mairie Xavier Léon, Pontault-Combault
samedi 4 juillet 2026 · Parc de la Mairie Xavier Léon · Pontault-Combault
Informations pratiques
Le vertige de l’envers Samedi 4 juillet, 16h00, 18h00 Parc de la Mairie Xavier Léon Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:45:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:45:00+02:00
Le vertige de l’envers questionne de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d’illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure.
Les spectateurs entrent dans un univers dans lequel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.
Les liquides se métamorphosent, les poids s’allègent jusqu’à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s’échappent de leurs trajectoires habituelles.
Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers.
Parc de la Mairie Xavier Léon Pontault-combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 35 55 13 »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion.lenvoleecirque@gmail.com »}]
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