Visite commentée du dimanche de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Visite commentée du dimanche de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer 4 octobre – 13 décembre, les dimanches Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

Visite commentée gratuite de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer

Chaque dimanche à 15h

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net

Visite commentée gratuite de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer

Isabelle Le Minh, Raw Loop 1, 2023. Détail, installation visuelle et sonore, 6 modules commandés par Arduino, 60 Impressions par module, 32 x 24 x 26 cm. Courstesy Isabelle Le Minh, Adagp, et Galerie Christophe Gaillard.