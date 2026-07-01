Visitez les coulisses des Passerelles, Les Passerelles, Pontault-Combault

Informations pratiques

Visitez les coulisses des Passerelles Samedi 19 septembre, 16h30 Les Passerelles Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’équipe des Passerelles vous propose une immersion unique pour découvrir les mystères d’un théâtre.

Explorez les coulisses de la scène, franchissez l’entrée des artistes et plongez dans l’intimité des loges et de la machinerie lors d’une visite guidée.

1h30 pour tout comprendre sur la vie du théâtre et les métiers des arts vivants, agrémentée d’anecdotes captivantes.

Une expérience incontournable pour les passionnés comme pour les curieux !

Durée : 1h30 • Dès 8 ans • Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, Réservation indispensable au 01 60 37 29 90

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0160372990 http://www.lespasserelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160372990 »}] Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage

Visite commentée du théâtre et des coulisses

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