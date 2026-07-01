UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontault-Combault

BAKANA, Compagnie Das Arnak, Parc de l’Hôtel de Ville, Pontault-Combault

samedi 19 septembre 2026 · Parc de l'Hôtel de Ville · Pontault-Combault

BAKANA, Compagnie Das Arnak, Parc de l’Hôtel de Ville, Pontault-Combault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc de l'Hôtel de Ville
Adresse
107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault
Ville
77340 Pontault-Combault
Département
Seine-et-Marne

BAKANA, Compagnie Das Arnak Samedi 19 septembre, 18h30 Parc de l’Hôtel de Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:10:00+02:00

Bakana c’est du cirque d’extérieur pour tout le monde !
À l’aide de leur grand chignon, 3 artistes se soulèvent, se tirent, s’élèvent, se soutiennent, se mettent des bâtons dans les roues et de l’huile dans les
rouages.
Elles prennent et se laissent la place, cherchent leur équilibre, toutes ensembles, interdépendantes – interconnectées – interspatiales !
Sur une musique bien rock’n’roll, elles défient avec humour leurs limites… et les nôtres.
Spectacle proposé par Les Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne, en partenariat avec la Ferme du Buisson, scène nationale – cinéma – centre d’art contemporain
Cirque en extérieur • Durée : 40 min • Dès 6 ans • Gratuit, en entrée libre

Parc de l’Hôtel de Ville 107 avenue de la République 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France
Spectacle de cirque en extérieur

© Nicolas Bram

À voir aussi à Pontault-Combault (Seine-et-Marne)