Vernissage de l’exposition du CPIF « Au contact des archives », Les Passerelles, Pontault-Combault
samedi 19 septembre 2026 · Les Passerelles · Pontault-Combault
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition du CPIF « Au contact des archives » Samedi 19 septembre, 15h00 Les Passerelles Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’exposition « Au contact des archives » réunit des travaux réalisés, lors de la saison 2025-2026, par les photographes des ateliers créatifs et argentiques du Centre Photographique d’Île-de-France (CPIF).
À partir de l’archive, ces photographes interrogent des récits collectifs et des histoires intimes. Ils et elles réactivent des images, les transforment et les détournent, ouvrant ainsi de nouvelles lectures.
Vernissage : le samedi 19 septembre à 15h
Exposition : du 19 septembre au 14 novembre 2025
Plus d’infos : contact@cpif.net ou 01 70 05 49 80
Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0160372990 http://www.lespasserelles.fr [{« link »: « mailto:contact@cpif.net »}] Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage
Vernissage de l’exposition « Au contact des archives »
© « Mes souvenirs de Marie », Martine Piret, 2026
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