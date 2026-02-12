LE VILLAGE DE L’EAU Place Lange Toulouse

LE VILLAGE DE L’EAU

Place Lange PORT VIGUERIE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, la fête de l’eau s’installe sur les berges de la Garonne au port Viguerie !

D’où vient l’eau que nous buvons ? Comment mieux la protéger au quotidien ?

Cette année, l’organisation CYCL’EAU frappe fort avec un grand Village de l’Eau festif, transformant ces questions en une expérience ludique et pédagogique.

Tout au long de la journée, familles, étudiants et curieux peuvent profiter de jeux, ateliers, expositions et rencontres avec les acteurs locaux du cycle de l’eau. Une occasion idéale de (re)découvrir notre fleuve, d’en apprendre plus sur ses enjeux et de s’engager pour sa préservation, le tout dans une ambiance conviviale et festive. .

English :

To mark World Environment Day, the Fête de l’Eau is taking over the banks of the Garonne at Port Viguerie!

