Informations pratiques

Lure

le Village des artisans à Lure.

Rue Anatole France Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre du Quartier d’été, découvrez le Village des artisans à Lure.

Au programme démonstrations, expositions et initiations aux métiers d’art pour toute la famille. Rencontrez des artisans passionnés et découvrez des savoir-faire variés forge, métal recyclé, vannerie créative, pyrogravure, sashiko, vitrail, art floral et bien d’autres.

Mardi 7 juillet 2026

De 17 h à 20 h

Place Anatole France Lure

️ Entrée gratuite. .

Rue Anatole France Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement le Village des artisans à Lure. Lure a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE