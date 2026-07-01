le Village des artisans à Lure. Lure
mardi 7 juillet 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
le Village des artisans à Lure.
Rue Anatole France Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre du Quartier d’été, découvrez le Village des artisans à Lure.
Au programme démonstrations, expositions et initiations aux métiers d’art pour toute la famille. Rencontrez des artisans passionnés et découvrez des savoir-faire variés forge, métal recyclé, vannerie créative, pyrogravure, sashiko, vitrail, art floral et bien d’autres.
Mardi 7 juillet 2026
De 17 h à 20 h
Place Anatole France Lure
️ Entrée gratuite. .
Rue Anatole France Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement le Village des artisans à Lure. Lure a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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