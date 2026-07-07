Informations pratiques

Lure

vide-greniers organisé par l’Association de Pêche des Plans d’Eau de la Saline

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

️ Faites de bonnes affaires lors du vide-greniers organisé par l’Association de Pêche des Plans d’Eau de la Saline, en partenariat avec le Club des Carpistes Lurons.

Chinez parmi de nombreux stands proposant des objets, vêtements, livres, jouets, décoration et bien d’autres articles de seconde main. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place.

Dimanche 12 juillet 2026

De 7 h à 18 h

Lure .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : vide-greniers organisé par l’Association de Pêche des Plans d’Eau de la Saline

L’événement vide-greniers organisé par l’Association de Pêche des Plans d’Eau de la Saline Lure a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE