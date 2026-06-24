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AGENDA · Lure

Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure

mercredi 8 juillet 2026 · Lure

Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Lure

Atelier ‘J’agis pour l’eau !

Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Découvrez le petit cycle de l’eau près de chez vous

les stations de pompage
les forages
les réservoirs
les stations d’épuration

Pour comprendre d’où vient votre eau du robinet et où elle repart !

Chaque participant repartira avec un baume à lèvres fabriqué sur place à partir de produits naturels.

Cette action est organisée en partenariat avec Gaïa Énergies qui présentera l’animation J’agis pour l’eau .

✒️ Renseignements et inscriptions 03 84 89 02 24 ou service-com@pays-de-lure.fr

ℹ️ Dans le cadre du contrat Eau et Climat signé avec l’Agence de l’eau Rhin Rhône Méditerranée, la CCPL met en place des actions de sensibilisation à la ressource en eau sur son territoire.   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 89 02 24  service-com@pays-de-lure.fr

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English : Atelier ‘J’agis pour l’eau !

L’événement Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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