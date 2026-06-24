Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure
mercredi 8 juillet 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Atelier ‘J’agis pour l’eau !
Lure Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez le petit cycle de l’eau près de chez vous
les stations de pompage
les forages
les réservoirs
les stations d’épuration
…
Pour comprendre d’où vient votre eau du robinet et où elle repart !
Chaque participant repartira avec un baume à lèvres fabriqué sur place à partir de produits naturels.
Cette action est organisée en partenariat avec Gaïa Énergies qui présentera l’animation J’agis pour l’eau .
✒️ Renseignements et inscriptions 03 84 89 02 24 ou service-com@pays-de-lure.fr
ℹ️ Dans le cadre du contrat Eau et Climat signé avec l’Agence de l’eau Rhin Rhône Méditerranée, la CCPL met en place des actions de sensibilisation à la ressource en eau sur son territoire. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 89 02 24 service-com@pays-de-lure.fr
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English : Atelier ‘J’agis pour l’eau !
L’événement Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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