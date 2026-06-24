Informations pratiques

Lure

Atelier ‘J’agis pour l’eau !

Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez le petit cycle de l’eau près de chez vous

les stations de pompage

les forages

les réservoirs

les stations d’épuration

…

Pour comprendre d’où vient votre eau du robinet et où elle repart !

Chaque participant repartira avec un baume à lèvres fabriqué sur place à partir de produits naturels.

Cette action est organisée en partenariat avec Gaïa Énergies qui présentera l’animation J’agis pour l’eau .

✒️ Renseignements et inscriptions 03 84 89 02 24 ou service-com@pays-de-lure.fr

ℹ️ Dans le cadre du contrat Eau et Climat signé avec l’Agence de l’eau Rhin Rhône Méditerranée, la CCPL met en place des actions de sensibilisation à la ressource en eau sur son territoire. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 89 02 24 service-com@pays-de-lure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier ‘J’agis pour l’eau !

L’événement Atelier ‘J’agis pour l’eau ! Lure a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE