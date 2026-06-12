Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure
Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure vendredi 3 juillet 2026.
Lure
Soirée Rock avec Made In Rock !
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée Rock avec Made In Rock !
Vendredi 3 juillet
Place Anatole France Lure
Dès 19h30
Concert gratuit .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Soirée Rock avec Made In Rock !
L’événement Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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