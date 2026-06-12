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Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure

Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 70200 Lure

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lure

Soirée Rock avec Made In Rock !

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée Rock avec Made In Rock !

Vendredi 3 juillet
Place Anatole France Lure
Dès 19h30
Concert gratuit   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée Rock avec Made In Rock !

L’événement Soirée Rock avec Made In Rock ! Lure a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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