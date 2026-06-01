Gala des 50 ans Lure
Gala des 50 ans Lure dimanche 28 juin 2026.
Lure
Gala des 50 ans
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’Avenir Gymnique de Lure fête ses 50 ans !
28 juin 2026
Un voyage à travers l’histoire et le temps
Gymnase Brosset
À partir de 14h
️ Entrée à prix libre .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Gala des 50 ans
L’événement Gala des 50 ans Lure a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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