Lure

Gala des 50 ans

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Avenir Gymnique de Lure fête ses 50 ans !

28 juin 2026

Un voyage à travers l’histoire et le temps

Gymnase Brosset

À partir de 14h

️ Entrée à prix libre .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Gala des 50 ans

L’événement Gala des 50 ans Lure a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE