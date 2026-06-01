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Gala des 50 ans Lure

Gala des 50 ans Lure dimanche 28 juin 2026.

Ville : 70200 Lure

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lure

Gala des 50 ans

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

L’Avenir Gymnique de Lure fête ses 50 ans !

28 juin 2026

Un voyage à travers l’histoire et le temps

Gymnase Brosset
À partir de 14h
️ Entrée à prix libre   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Gala des 50 ans

L’événement Gala des 50 ans Lure a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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