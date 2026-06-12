Lure

Apéri’lure

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Apéri’Lure au rythme de la Coupe du Monde 2026, tout le mois de juillet, venez vibrer dans vos bars du centre-ville !

Tous les soirs de match, profitez d’une ambiance unique et découvrez le Cocktail Spécial Apéri’Lure . ⚽️ .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéri’lure

L’événement Apéri’lure Lure a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE