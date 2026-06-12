Apéri’lure Lure
Apéri’lure Lure mercredi 1 juillet 2026.
Lure
Apéri’lure
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Apéri’Lure au rythme de la Coupe du Monde 2026, tout le mois de juillet, venez vibrer dans vos bars du centre-ville !
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Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Apéri’lure
L’événement Apéri’lure Lure a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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