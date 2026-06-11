La Fête de la Saline Lure samedi 4 juillet 2026.

Lure

La Fête de la Saline

Base de la Saline Lure Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fêtons ensemble l’arrivée de l’été et des vacances !

Au programme

– Activités sportives gratuites

– Place aux actions découvrez et testez par vous même les initiatives du Pays de Lure

– Marché de producteurs locaux

– Concert d’Aurelle Key .

Base de la Saline Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr

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English : La Fête de la Saline

L’événement La Fête de la Saline Lure a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE