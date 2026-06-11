La Fête de la Saline Lure
La Fête de la Saline Lure samedi 4 juillet 2026.
Lure
La Fête de la Saline
Base de la Saline Lure Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fêtons ensemble l’arrivée de l’été et des vacances !
Au programme
– Activités sportives gratuites
– Place aux actions découvrez et testez par vous même les initiatives du Pays de Lure
– Marché de producteurs locaux
– Concert d’Aurelle Key .
Base de la Saline Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 31 78 base-loisirs-saline@pays-de-lure.fr
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English : La Fête de la Saline
L’événement La Fête de la Saline Lure a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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