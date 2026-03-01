Le village des métiers Amilly
Le village des métiers Amilly dimanche 15 mars 2026.
Le village des métiers
391 Rue des Terres Blanches Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Le village des métiers
À l’occasion du Printemps des Métiers, nous vous invitons à découvrir un événement ouvert à tous, pensé pour dynamiser l’économie locale et mettre en lumière les talents qui font vivre notre territoire.
Le Village des Métiers est un lieu de rencontre entre le public et les professionnels locaux, où chacun peut venir découvrir les métiers autrement. Des entrepreneurs de l’agglomération vous accueillent pour partager leur passion, expliquer leur métier et révéler des savoir-faire parfois méconnus, à travers des échanges, des démonstrations et des ateliers accessibles à tous. .
391 Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The trades village
L’événement Le village des métiers Amilly a été mis à jour le 2026-02-22 par OT MONTARGIS