Le village des métiers

391 Rue des Terres Blanches Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-15

À l’occasion du Printemps des Métiers, nous vous invitons à découvrir un événement ouvert à tous, pensé pour dynamiser l’économie locale et mettre en lumière les talents qui font vivre notre territoire.

Le Village des Métiers est un lieu de rencontre entre le public et les professionnels locaux, où chacun peut venir découvrir les métiers autrement. Des entrepreneurs de l’agglomération vous accueillent pour partager leur passion, expliquer leur métier et révéler des savoir-faire parfois méconnus, à travers des échanges, des démonstrations et des ateliers accessibles à tous. .

391 Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

English :

The trades village

L’événement Le village des métiers Amilly a été mis à jour le 2026-02-22 par OT MONTARGIS