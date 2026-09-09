Le vin d’une vie par Philippe Claudel, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Le vin d’une vie par Philippe Claudel Mardi 15 septembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Evénement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Cette soirée inaugurera la 10ème année des Vendanges du Savoir, conférences mettant en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Président de l’Académie Goncourt depuis 2024 et lauréat de nombreux prix littéraires et cinématographiques, Philippe Claudel sera l’invité d’honneur du dixième anniversaire des « Vendanges du Savoir ».

Comme il y a dix ans, son intervention mettra en avant les liens entre vin et littérature : grand amateur de grands crus, il transmet sa passion à travers ses livres et ses films. Écrivain de la mémoire, du temps qui passe et des sensations qui demeurent, Philippe Claudel évoquera son intérêt pour le vin, qui ne s’est jamais démenti le long d’une vie marquée par la création littéraire et artistique.

Avec : Philippe Claudel, écrivain, cinéaste, président de l’Académie Goncourt

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne et la fondation Bordeaux Université

Avec le soutien de : La Société Baron Philippe de Rothschild et Jean-Pierre Moueix Grands Vins

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/conference-le-vin-d-une-vie-par-philippe-claudel »}]

Conférence inaugurale des Vendanges du Savoir conférence vin

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