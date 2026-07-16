Le voir pour le croire, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille

Informations pratiques

Le voir pour le croire 22 octobre 2026 – 4 mars 2027 Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

15 personnes, gratuit sur réservation, tout public à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T15:10:00+02:00

Fin : 2027-03-04T14:00:00+01:00 – 2027-03-04T15:10:00+01:00

À votre tour d’illustrer des maximes populaires à la manière de l’artiste Alexa Brunet en vous mettant derrière l’appareil photo ! Laissez parler votre imagination et emparez-vous des objets présents pour mettre en scène de nouvelles expressions tirées au sort.

Cet atelier comprend un échange autour de la notion de croyances dans le contexte de sorcellerie, la découverte des notions de compositions photographiques basiques (échelle de plans, cadrage) et une mise en pratique en équipe.

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 18 rue mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.bdp@departement13.fr »}] Transports en commun :

Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National

Bus : lignes 35, 29 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)

Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo

Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Train : Arenc Euroméditerranée

Parkings à proximité :

Parking Quai d’Arenc : 2 quai d’Arenc (entrée rue de Chanterac depuis la sortie Les Ports)

Parking Terrasses du Port : 9 quai du Lazaret

Urbis Park Euromed Center : 52 Quai du Lazaret

Pour les cyclistes :

Cyclopark parking : quai d’Arenc (97 emplacements et bornes de recharge pour les vélos électriques)

Station de vélos : n° 3322 – 32 rue de Chanterac

À votre tour d’illustrer des maximes populaires à la manière de l’artiste Alexa Brunet en vous mettant derrière l’appareil photo ! Laissez parler votre imagination et emparez-vous des objets présents…

© Alexa Brunet, Deux têtes de chiens, 2017, de la série « Abrégé des secrets »,