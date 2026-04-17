Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Parc des Expositions Pau

Pau

Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Après avoir conquis les publics asiatiques et américains, la plus grande exposition de dinosaures animatroniques d’Europe est de retour en France et sera présente à Pau au Parc des Expositions le samedi 9 et dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h non stop.

Plus qu’une exposition, un véritable show!

Avec plus de 100 créatures robotisées en taille réelle, c’est à un incroyable voyage dans le temps que vous invite Bumpy, le petit Ankylosaure qui a déjà emerveillé des millions de spectateurs sur tous les continents. .

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 1 89 43 03 63 marketing@museefmr.com

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English : Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures

L’événement Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau