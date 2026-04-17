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Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Parc des Expositions Pau

Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Parc des Expositions Pau

Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Parc des Expositions Pau samedi 9 mai 2026.

Lieu : Parc des Expositions

Adresse : 7 Boulevard Champetier de Ribes

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit

Pau

Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Après avoir conquis les publics asiatiques et américains, la plus grande exposition de dinosaures animatroniques d’Europe est de retour en France et sera présente à Pau au Parc des Expositions le samedi 9 et dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h non stop.
Plus qu’une exposition, un véritable show!
Avec plus de 100 créatures robotisées en taille réelle, c’est à un incroyable voyage dans le temps que vous invite Bumpy, le petit Ankylosaure qui a déjà emerveillé des millions de spectateurs sur tous les continents.   .

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 1 89 43 03 63  marketing@museefmr.com

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English : Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures

L’événement Le voyage de Bumpy Exposition de dinosaures Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

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