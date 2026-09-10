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Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

mercredi 16 septembre 2026 · Facultés de Médecine et de Pharmacie · Limoges

Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Facultés de Médecine et de Pharmacie
Adresse
2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne

Le Voyage Moléculaire Mercredi 16 septembre, 14h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Quatre ateliers vous seront proposés :

  • Construction de molécules : assemblage de véritables puzzles 3D à partir d’atomes et de liaisons en plastique.
  • Les grands assemblages moléculaires : diamant, mine de crayon, etc.
  • Réalité virtuelle : manipuler des molécules dans différents environnements (jardin, aquarium, armoire à pharmacie, laboratoire).
  • Marcher dans une protéine : réduit à l’échelle nanométrique, explorer la surface et les recoins d’une protéine du corps humain grâce à un casque de réalité virtuelle haute performance.

Sans oublier une visite de l’intérieur du dôme et la nouvelle BD d’Hermann et Bégonia.
L’événement est ouvert à l’ensemble du personnel du campus Marcland ainsi qu’à leurs familles. N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants.
Salle des Colloques

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Le Voyage Moléculaire est une action de vulgarisation scientifique itinérante qui propose une plongée au cœur des molécules et des interactions moléculaires.

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