Le Voyage Moléculaire, Facultés de Médecine et de Pharmacie, Limoges

mercredi 16 septembre 2026 · Facultés de Médecine et de Pharmacie · Limoges

Informations pratiques

Le Voyage Moléculaire Mercredi 16 septembre, 14h00 Facultés de Médecine et de Pharmacie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Quatre ateliers vous seront proposés :

Construction de molécules : assemblage de véritables puzzles 3D à partir d’atomes et de liaisons en plastique.

Les grands assemblages moléculaires : diamant, mine de crayon, etc.

Réalité virtuelle : manipuler des molécules dans différents environnements (jardin, aquarium, armoire à pharmacie, laboratoire).

Marcher dans une protéine : réduit à l’échelle nanométrique, explorer la surface et les recoins d’une protéine du corps humain grâce à un casque de réalité virtuelle haute performance.

Sans oublier une visite de l’intérieur du dôme et la nouvelle BD d’Hermann et Bégonia.

L’événement est ouvert à l’ensemble du personnel du campus Marcland ainsi qu’à leurs familles. N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants.

Salle des Colloques

Facultés de Médecine et de Pharmacie 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.unilim.fr/levoyagemoleculaire/ »}]

Le Voyage Moléculaire est une action de vulgarisation scientifique itinérante qui propose une plongée au cœur des molécules et des interactions moléculaires.