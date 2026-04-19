Le Voyage permanent – Île de Nantes – Visite guidée Quartier Île de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 18:00 – 20:00

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :levoyageanantes.frAccueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. En 2026, parcours revisité dans le cadre du centenaire de la naissance de François Morrelet. Tous les ponts de la ville chevauchant la Loire mènent à l’Île de Nantes, où la quête d’étonnement et de curiosités est à tous les coins de rues et de tous les instants.La créativité a conquis les espaces de vie, d’éducation et de loisirs. La visite part sur les traces d’un passé industriel et portuaire et offre un regard porté par les artistes sur la ville grâce à des lieux métamorphosés. À l’occasion des 100 ans de la naissance de François Morellet, un focus sur son œuvre « De temps en temps » sera proposé au cours de cette visite. Durée : 2h.Parcours : 2,5 km.Lieu de rendez-vous : devant la station Prouvé – Parc des Chantiers, Ile de Nantes (à proximité du Carrousel des Mondes Marins) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (distance et impact travaux sur le parcours)

Quartier Île de Nantes Île de Nantes Nantes 44200



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