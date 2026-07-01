Le West Tour, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

Le West Tour Jeudi 27 août, 19h00 Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

C’est désormais un rendez-vous immanquable pour fêter la fin de l’été en musique avec une série de concerts avec les centres Accoord. Cette année c’est l’association Dekonou qui vient nous faire danser en musique !

Des ateliers seront proposés en amont de la soirée.

Le 27 août au centre de Bellevue et le 28 août au Bourderies.

Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le West Tour reviens pour faire danser les quartiers Ouest au rythme de la musique latine. été2026 concert