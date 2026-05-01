Le Yoga des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux
Le Yoga des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux vendredi 15 mai 2026.
Poiroux
Le Yoga des Abeilles
La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15
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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr
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English :
L’événement Le Yoga des Abeilles Poiroux a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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