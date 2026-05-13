Le zoo magique de Miro, Mediathèque de Mayet, Mayet

Le zoo magique de Miro Samedi 23 mai, 17h00 Mediathèque de Mayet Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

« Le Zoo Magique de Miró »

Thématique : Transformer le réel par l’imaginaire et le signe.

Public : CP / CE1 / CE2 (Cycle 2).

Dispositif : « La classe, l’œuvre ! » (Nuit européenne des musées 2026)

Objectifs Pédagogiques

•Arts plastiques : Apprendre à simplifier une forme (passer d’un animal réaliste à un animal « signe »). Utiliser les couleurs primaires et les tracés noirs.

•Langage : Inventer des noms d’animaux imaginaires et décrire leurs pouvoirs.

•Culture : Découvrir l’influence de la nature et des animaux dans l’œuvre de Joan Miró (oiseaux, insectes, chiens).

Étape 1 : L’observation sensible (La rencontre)

Étape 2 : Le répertoire de signes (Le graphisme)

Étape 3 : La création (La pratique)

Étape 4 : La médiation (La restitution)

Médiation par les élèves : Ils accueillent les parents avec un badge « Gardien du Zoo Magique ». Ils expliquent comment ils ont transformé un animal « vrai » en animal « rêvé ». L’exposion restera au sein de la médiathèque plusieurs jours.

Mediathèque de Mayet mayet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire 0243465933 https://www.mairie-mayet.fr/ De nos collections variées à la Micro-Folie, en passant par des animations régulières ou des expositions, … nos bénévoles et professionnels vous accueilleront chaleureusement dans cet espace dédié à la culture ! Parking. Accès PMR. Gare à proximité.

La classe, l’œuvre !

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