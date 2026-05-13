Le zoo magique de Miro, Mediathèque de Mayet, Mayet
Le zoo magique de Miro, Mediathèque de Mayet, Mayet samedi 23 mai 2026.
Le zoo magique de Miro Samedi 23 mai, 17h00 Mediathèque de Mayet Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
« Le Zoo Magique de Miró »
Thématique : Transformer le réel par l’imaginaire et le signe.
Public : CP / CE1 / CE2 (Cycle 2).
Dispositif : « La classe, l’œuvre ! » (Nuit européenne des musées 2026)
Objectifs Pédagogiques
•Arts plastiques : Apprendre à simplifier une forme (passer d’un animal réaliste à un animal « signe »). Utiliser les couleurs primaires et les tracés noirs.
•Langage : Inventer des noms d’animaux imaginaires et décrire leurs pouvoirs.
•Culture : Découvrir l’influence de la nature et des animaux dans l’œuvre de Joan Miró (oiseaux, insectes, chiens).
Étape 1 : L’observation sensible (La rencontre)
Étape 2 : Le répertoire de signes (Le graphisme)
Étape 3 : La création (La pratique)
Étape 4 : La médiation (La restitution)
Médiation par les élèves : Ils accueillent les parents avec un badge « Gardien du Zoo Magique ». Ils expliquent comment ils ont transformé un animal « vrai » en animal « rêvé ». L’exposion restera au sein de la médiathèque plusieurs jours.
Mediathèque de Mayet mayet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire 0243465933 https://www.mairie-mayet.fr/ De nos collections variées à la Micro-Folie, en passant par des animations régulières ou des expositions, … nos bénévoles et professionnels vous accueilleront chaleureusement dans cet espace dédié à la culture ! Parking. Accès PMR. Gare à proximité.
La classe, l’œuvre !
Généré par L’IA
À voir aussi à Mayet (Sarthe)
- Rando fermes du Comice Mayet 23 mai 2026
- Rassemblement Auto Moto Retro Mayet 30 mai 2026
- Fête de la Musique Mayet 19 juin 2026
- Concert Voyage en Italie Mayet 27 juin 2026
- Festivités du 14 juillet Mayet Mayet 14 juillet 2026