Mayet

Rassemblement Auto Moto Retro

Av. Max Boyer Mayet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Passionnés de belles mécaniques, cet événement est pour vous Un Rassemblement Auto-Moto Rétro arrive à Mayet !

Passionnés de belles mécaniques, cet événement est pour vous

Un Rassemblement Auto-Moto Rétro arrive à Mayet !

Samedi 30 mai 2026

De 9h à 22h

Entrée gratuite et ouverte à tous !

Au programme

Exposition de véhicules de collection et de prestige

Parade dans les rues

️ Baptêmes à bord de voitures d’exception

Animations & ambiance conviviale

Restauration sur place

Une journée festive, intergénérationnelle et pleine de passion !

Un événement solidaire

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Enfants Cancer Santé pour soutenir la recherche.

Collectionneurs, c’est le moment !

Venez exposer votre véhicule et partager votre passion avec le public

Inscription ici https://www.lionsclubvalduloir72.fr/mayet-auto

Vous êtes un professionnel exposant ? Il reste des places https://www.lionsclubvalduloir72.fr/mayet-auto

N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis !

On vous attend nombreux pour une journée exceptionnelle .

Av. Max Boyer Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire contact@lionsclubvalduloir72.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event is for you, motorcycle enthusiasts? A Rassemblement Auto-Moto Rétro is coming to Mayet!

L’événement Rassemblement Auto Moto Retro Mayet a été mis à jour le 2026-04-20 par CDT72