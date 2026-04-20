Rassemblement Auto Moto Retro Mayet
Rassemblement Auto Moto Retro Mayet samedi 30 mai 2026.
Mayet
Rassemblement Auto Moto Retro
Av. Max Boyer Mayet Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Passionnés de belles mécaniques, cet événement est pour vous Un Rassemblement Auto-Moto Rétro arrive à Mayet !
Passionnés de belles mécaniques, cet événement est pour vous
Un Rassemblement Auto-Moto Rétro arrive à Mayet !
Samedi 30 mai 2026
De 9h à 22h
Entrée gratuite et ouverte à tous !
Au programme
Exposition de véhicules de collection et de prestige
Parade dans les rues
️ Baptêmes à bord de voitures d’exception
Animations & ambiance conviviale
Restauration sur place
Une journée festive, intergénérationnelle et pleine de passion !
Un événement solidaire
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Enfants Cancer Santé pour soutenir la recherche.
Collectionneurs, c’est le moment !
Venez exposer votre véhicule et partager votre passion avec le public
Inscription ici https://www.lionsclubvalduloir72.fr/mayet-auto
Vous êtes un professionnel exposant ? Il reste des places https://www.lionsclubvalduloir72.fr/mayet-auto
N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis !
On vous attend nombreux pour une journée exceptionnelle .
Av. Max Boyer Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire contact@lionsclubvalduloir72.fr
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English :
This event is for you, motorcycle enthusiasts? A Rassemblement Auto-Moto Rétro is coming to Mayet!
L’événement Rassemblement Auto Moto Retro Mayet a été mis à jour le 2026-04-20 par CDT72
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