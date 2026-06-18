Léandre Privilégié Cargo de Nuit Arles
Léandre Privilégié Cargo de Nuit Arles jeudi 25 mars 2027.
Arles
Léandre Privilégié
Jeudi 25 mars 2027 de 20h à 22h15.
Ouverture des portes 20h
Début du spectacle 21h. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 20:00:00
fin : 2027-03-25 22:15:00
Date(s) :
2027-03-25
Salut, je m’appelle Léandre, j’ai pas de sourcils, pas de cheveux, mais j’ai un spectacle.
J’te rassure j’suis pas né comme ça, avant j’utilisais du shampooing, j’me trouvais beau,j’avais même une piscine. Et un matin j’ai tout perdu,enfin tous mes poils.
Et aussi mon estime de moi. Mais j’ai gardé la piscine, alors triste oui, mais en dos crawlé. Le docteur m’a dit que c’était une alopécie, mes parents m’ont dit qu’ils seraient toujours là, et mes potes… c’est plus mes potes. J’ai même eu envie de mourir. Ou plutôt je n’avais plus envie de vivre dans un monde où je peux pas être étonné. Mais maintenant ça va hein, j’suis devenu atypique. C’est comme moche mais tu peux avoir des rapports sexuels. Et comme ma tête est devenue une blague, je me suis dit que j’avais déjà la première vanne du spectacle. Il me reste plus qu’à te raconter les autres.
Artiste LÉANDRE Auteurs LÉANDRE, Samuel CERTENAIS .
Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com
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English :
Hi, my name is Léandre. I don’t have any eyebrows or hair, but I have a show.
Don’t worry, I wasn’t born this way. I used to use shampoo, I thought I was handsome—I even had a pool. And one morning I lost it all—well, all my hair.
L’événement Léandre Privilégié Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles
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