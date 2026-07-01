L’eau sous toutes ses coutures, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Médard-en-Jalles - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

L’eau sous toutes ses coutures Samedi 11 juillet, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

A Saint Médard en Jalles l’eau est précieuse sous toutes ses formes. En surface, la Jalle offre un écosystème remarquable, et nous raconte une longue histoire entre les humains et la rivière. Sous nos pieds, à plusieurs dizaines de mètres, elle représente une ressource essentielle à notre quotidien. Lors d’une balade le long de la plaine de Gajac, entre histoires, observations et expériences, venez tout comprendre sur les eaux, de la surface aux profondeurs.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

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