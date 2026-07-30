Informations pratiques

Bécon-les-Granits

L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé

Rue du Stade Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Laissez-vous porter par le conte de la compagnie Huile d’Olive et Beurre Salé, le dimanche 11 octobre 2026 à partir de 17h, à Bécon-les-Granits.

Conte

Laissez-vous emporter dans un voyage savoureux entre Bretagne et Italie, à la redécouverte des grands contes de notre enfance… comme vous ne les avez jamais entendus !

Ici, les histoires prennent un joyeux tournant les célèbres petits héros à la queue en tire-bouchon cèdent la place à trois malicieuses poulettes bretonnes, tandis que le redoutable mangeur de grand-mères se transforme en une ogresse italienne haute en couleur.

Les deux conteuses réinventent la tradition rythmes entraînants, chants, jeux de corps, mimiques expressives, voix qui s’entrelacent… .

Rue du Stade Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

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English :

Let yourself be swept away by the story told by the Huile d’Olive et Beurre Sal%E9 theater company on Sunday, October 11, 2026, starting at 5 p.m., in Bécon-les-Granits.

L’événement L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu