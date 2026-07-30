L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé Bécon-les-Granits
dimanche 11 octobre 2026 · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé
Rue du Stade Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Laissez-vous porter par le conte de la compagnie Huile d’Olive et Beurre Salé, le dimanche 11 octobre 2026 à partir de 17h, à Bécon-les-Granits.
Conte
Laissez-vous emporter dans un voyage savoureux entre Bretagne et Italie, à la redécouverte des grands contes de notre enfance… comme vous ne les avez jamais entendus !
Ici, les histoires prennent un joyeux tournant les célèbres petits héros à la queue en tire-bouchon cèdent la place à trois malicieuses poulettes bretonnes, tandis que le redoutable mangeur de grand-mères se transforme en une ogresse italienne haute en couleur.
Les deux conteuses réinventent la tradition rythmes entraînants, chants, jeux de corps, mimiques expressives, voix qui s’entrelacent… .
Rue du Stade Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be swept away by the story told by the Huile d’Olive et Beurre Sal%E9 theater company on Sunday, October 11, 2026, starting at 5 p.m., in Bécon-les-Granits.
L’événement L’Echappée Belle ! Flopi Flopi cie Huile d’Olive et Beurre Salé Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire)
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Sauvageonnes et comestibles Salle Saint-Pierre Bécon-les-Granits 26 août 2026
- Les P’tites Pépites L’eau, la roche et vous Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits 28 août 2026
- Livre en fête bécon les Granits Bibliothèque Bécon-les-Granits 11 octobre 2026
- L’échappée Belle La Route des Airs Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits 7 novembre 2026