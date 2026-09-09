Informations pratiques

Die

L’Échappée des Rues

Ville de Die Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

Pour la 7ème édition de l’Échappée des Rues, c’est un peloton de 50 artistes qui vous transportera.

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Ville de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 contact@theatre-les-aires.com

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English :

For the 7th edition of the Échappée des Rues, a group of 50 artists will take you on a journey.

L’événement L’Échappée des Rues Die a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois