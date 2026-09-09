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AGENDA · Die

L’Échappée des Rues Die

mercredi 16 septembre 2026 · Die

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Ville de Die
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

L’Échappée des Rues

Ville de Die Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-16

Pour la 7ème édition de l’Échappée des Rues, c’est un peloton de 50 artistes qui vous transportera.
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Ville de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35  contact@theatre-les-aires.com

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English :

For the 7th edition of the Échappée des Rues, a group of 50 artists will take you on a journey.

L’événement L’Échappée des Rues Die a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Diois

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