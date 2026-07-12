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Forum des associations Cours de l’école élémentaire Die

samedi 5 septembre 2026 · Cours de l'école élémentaire · Die

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Cours de l'école élémentaire
Adresse
Boulevard du ballon
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Forum des associations

Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez choisir vos activités de l’année.
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Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 45 

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English :

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L’événement Forum des associations Die a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Pays Diois

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