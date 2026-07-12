AGENDA · Die
Forum des associations Cours de l’école élémentaire Die
samedi 5 septembre 2026 · Cours de l'école élémentaire · Die
Informations pratiques
Die
Forum des associations
Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez choisir vos activités de l’année.
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Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 45
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English :
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L’événement Forum des associations Die a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Pays Diois
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