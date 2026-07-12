Forum des associations Cours de l’école élémentaire Die

Informations pratiques

Die

Forum des associations

Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez choisir vos activités de l’année.

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Cours de l’école élémentaire Boulevard du ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 45

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English :

Come choose your activities for the year.

L’événement Forum des associations Die a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Pays Diois