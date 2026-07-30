Projection à la piscine Les crevettes pailletées Piscine municipale Die
samedi 29 août 2026 · Piscine municipale · Die
Informations pratiques
Die
Projection à la piscine Les crevettes pailletées
Piscine municipale Chemin du Pont Rompu Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Projection en plein air, animation, buvette et petite restauration sur place.
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Piscine municipale Chemin du Pont Rompu Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77
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English :
Outdoor movie screening, entertainment, a refreshment stand, and light refreshments available on site.
L’événement Projection à la piscine Les crevettes pailletées Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois
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