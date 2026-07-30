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AGENDA · Die

Projection à la piscine Les crevettes pailletées Piscine municipale Die

samedi 29 août 2026 · Piscine municipale · Die

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Piscine municipale
Adresse
Chemin du Pont Rompu
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Projection à la piscine Les crevettes pailletées

Piscine municipale Chemin du Pont Rompu Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Projection en plein air, animation, buvette et petite restauration sur place.
  .

Piscine municipale Chemin du Pont Rompu Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 

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English :

Outdoor movie screening, entertainment, a refreshment stand, and light refreshments available on site.

L’événement Projection à la piscine Les crevettes pailletées Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

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