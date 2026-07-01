Informations pratiques

Die

Son et Lumière -LAPIS LUX les pierres racontent leur histoire

Centre-ville de Die Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le patrimoine de Die prend la parole à l’occasion d’un spectacle son et lumière !

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Centre-ville de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

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English :

Die’s cultural heritage comes to life in a sound-and-light show!

L’événement Son et Lumière -LAPIS LUX les pierres racontent leur histoire Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois