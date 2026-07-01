Son et Lumière -LAPIS LUX les pierres racontent leur histoire Die
samedi 1 août 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Son et Lumière -LAPIS LUX les pierres racontent leur histoire
Centre-ville de Die Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le patrimoine de Die prend la parole à l’occasion d’un spectacle son et lumière !
.
Centre-ville de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Die’s cultural heritage comes to life in a sound-and-light show!
L’événement Son et Lumière -LAPIS LUX les pierres racontent leur histoire Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Exposition Semblables Dans les vitrines de l’Accorderie Die 30 juillet 2026
- Concert de musique classique- Bach et Vivaldi Place de la République Die 30 juillet 2026
- Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Pestel Café, cinéma le Pestel Die 30 juillet 2026
- Concert Le vent que j’ai dans la tête Café théâtre Andarta Die 31 juillet 2026
- Marché de Potiers et Potières à Die 23ème édition Die 6 août 2026