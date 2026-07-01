Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Pestel Café, cinéma le Pestel Die

Informations pratiques

Die

Concert Jazz Swing Kiosquela Trio

Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Pprix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Kiosquela Trio, Jazz/Swing manouche et musiques de l’Est pour une ambiance conviviale et chaleureuse !

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Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com

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English :

Kiosquela Trio: Gypsy jazz/swing and Eastern European music for a warm and friendly atmosphere!

L’événement Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Die a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois