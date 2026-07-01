Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Pestel Café, cinéma le Pestel Die
jeudi 30 juillet 2026 · Pestel Café, cinéma le Pestel · Die
Informations pratiques
Die
Concert Jazz Swing Kiosquela Trio
Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Pprix libre, 10 euros conseillés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Kiosquela Trio, Jazz/Swing manouche et musiques de l’Est pour une ambiance conviviale et chaleureuse !
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Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com
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English :
Kiosquela Trio: Gypsy jazz/swing and Eastern European music for a warm and friendly atmosphere!
L’événement Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Die a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
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