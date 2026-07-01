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Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Pestel Café, cinéma le Pestel Die

jeudi 30 juillet 2026 · Pestel Café, cinéma le Pestel · Die

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Pestel Café, cinéma le Pestel
Adresse
Pestel Café, avenue de la division du Texas
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
5 5 20 Pprix libre, 10 euros conseillés

Die

Concert Jazz Swing Kiosquela Trio

Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Pprix libre, 10 euros conseillés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Kiosquela Trio, Jazz/Swing manouche et musiques de l’Est pour une ambiance conviviale et chaleureuse !
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Pestel Café, cinéma le Pestel Pestel Café, avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07  pestelcafe@gmail.com

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English :

Kiosquela Trio: Gypsy jazz/swing and Eastern European music for a warm and friendly atmosphere!

L’événement Concert Jazz Swing Kiosquela Trio Die a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois

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