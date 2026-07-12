Concert- Sévigné moderne et contemporaine Die
dimanche 6 septembre 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Concert- Sévigné moderne et contemporaine
Abbaye de Valcroissant Die Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Concert à l’Abbaye de Valcroissant par des solistes de l’orchestre de chambre de la Drôme.
.
Abbaye de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 06 52 55 remy.legaut@nordnet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at Valcroissant Abbey featuring soloists from the Drôme Chamber Orchestra.
L’événement Concert- Sévigné moderne et contemporaine Die a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Les Chemins de Syrie Café-théatre Andarta Die 28 août 2026
- Projection à la piscine Les crevettes pailletées Piscine municipale Die 29 août 2026
- Concert Le chant du voyageur Abbaye de Valcroissant Die 30 août 2026
- Forum des associations Cours de l’école élémentaire Die 5 septembre 2026
- Numérique et pouvoir d’agir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die 15 septembre 2026