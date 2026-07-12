Informations pratiques

Die

Concert- Sévigné moderne et contemporaine

Abbaye de Valcroissant Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Concert à l’Abbaye de Valcroissant par des solistes de l’orchestre de chambre de la Drôme.

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Abbaye de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 06 52 55 remy.legaut@nordnet.fr

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English :

Concert at Valcroissant Abbey featuring soloists from the Drôme Chamber Orchestra.

L’événement Concert- Sévigné moderne et contemporaine Die a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Pays Diois