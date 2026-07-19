Numérique et pouvoir d’agir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Numérique et pouvoir d’agir
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-15
En partenariat avec l’espace France Services
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
In partnership with Espace France Services
L’événement Numérique et pouvoir d’agir Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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