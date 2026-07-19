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Numérique et pouvoir d’agir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

mardi 15 septembre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque départementale Diois-Vercors
Adresse
2 avenue Division du Texas
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Numérique et pouvoir d’agir

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-15

En partenariat avec l’espace France Services
  .

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32  mddv-die@ladrome.fr

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English :

In partnership with Espace France Services

L’événement Numérique et pouvoir d’agir Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois

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